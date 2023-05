Gotainer Ramène sa Phrase ! – Spectacle Musical et Théâtre LA PASSERELLE, 30 juin 2023, LENTILLY.

Gotainer Ramène sa Phrase ! – Spectacle Musical et Théâtre LA PASSERELLE. Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 20:30 (2023-06-30 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Gotainer ramène sa phrase !Après un triomphe au théâtre du Lucernaire à Paris où il a fait salle comble pendant plus de 4 mois, Richard Gotainer a commencé sa tournée nationale et notre commune de Lentilly a été choisie pour ses deux dates Lyonnaises !Avec ce nouveau spectacle, le chanteur-auteur « fantaisiste » féru de surprises, propose une formule totalement inédite. Il dit, interprète, revisite une vingtaine de ses titres sans les chanter, exaltant ainsi uniquement le rythme poétique originel de ses textes, l’originalité de leurs thèmes et le charme des mots dont il fait de chacun une friandise… Pas de chansons chantées donc, mais beaucoup de musique quand même distillée sur scène par Brice Delage, multi instrumentiste bien connu des scènes françaises. Ce « guitar Hero » virtuose, inventif et drôle, commente, illustre et bruite le spectacle en s’avérant être un réjouissant complice de jeu. Gotainer donne la parole à ces textes : Du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle, servi par un duo épatant ! Ne manquez pas ce merveilleux spectacle qui ensoleillera à coup sur votre début d’été ! Gotainer Ramène sa Phrase ! – Spectacle Musical et Théâtre

Votre billet est ici

LA PASSERELLE LENTILLY 10 RUE DU CHATEAU DRU Rhône

32.5

EUR32.5.

