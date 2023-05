Repas du 15 Août à Lentillac-Saint-Blaise, 15 août 2023, Lentillac-Saint-Blaise.

Lentillac-Saint-Blaise,Lot

Le comité des fêtes vous convie à un repas Tapas avec dégustation de vin, le repas sera animé par « »la chanson-nette » » »

(repas sur réservation).

2023-08-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Lentillac-Saint-Blaise 46100 Lot Occitanie



The festival committee invites you to a Tapas meal with wine tasting, the meal will be animated by « »la chanson-nette » »

(meal on reservation)

El comité del festival le invita a una comida de tapas con degustación de vinos, la comida estará animada por « »la chanson-nette » »

(comida previa reserva)

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Tapas-Essen mit Weinprobe ein. Das Essen wird von « »la chanson-nette » » musikalisch umrahmt

(Essen auf Vorbestellung)

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac