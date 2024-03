L’entendement des oiseaux d’Un jardin philosophe, par Christophe Formery et Joëlle Kuhne Un jardin philosophe Bœrsch, samedi 1 juin 2024.

par Christophe Formery et Joëlle Kuhne Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Un jardin philosophe Entrée : 4 €. – de 18 ans : gratuit. Mineurs accompagnés. Plateau pour les artistes. Chiens en laisse. Stationner route Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Christophe Formery et Joëlle Kuhne ont, en 2023, attiré à eux, avec divers appeaux, les oiseaux du jardin, non pour les attraper, mais pour leur donner une leçon de chant, à l’aide d’un recueil de musiques du XVIIIe siècle destiné à l’apprentissage des oiseaux. En ce nouveau printemps, ils poursuivront cet apprentissage en ajoutant à celui du chant, l’exercice de la raison…

Car voici ce qu’écrivait Calvin en 1543 dans sa préface des Cinquante psaumes de David traduits par Clément Marot sur les pouvoirs de la musique : « à grand’peine y a-t-il en ce monde chose qui puisse plus tourner ou fléchir çà et là les mœurs des hommes, comme Platon l’a prudentement considéré. Et de ce faict, nous expérimentons qu’elle a une vertu secrète et quasi incroyable à esmouvoir les cœurs en une sorte ou en l’autre.»

«Au reste, il nous faut souvenir de ce que dit S. Paul, que les chansons spirituelles ne se peuvent bien chanter que de cœur. Or le cœur requiert l’intelligence. Et en cela (dit S. Augustin) gist la différence entre le chant des hommes et celuy des oiseaux. Car une linotte, un rossignol, un papegay chanteront bien, mais ce sera sans entendre. Or le propre don de l’homme est de chanter en sachant ce qu’il dit.»

A quoi l’on peut ajouter pour l’entendement des humains cette citation de Gioseffo Zarlino dans Le Istitutioni harmoniche, Venise, 1558 : « La onde dico, che ne il Senso senza la ragione, ne la Ragione senza il senso potranno dare buon giuditio di qualunque soggetto scientifico : ma si bene quando queste due parti saranno aggiunte insieme.”

“Ainsi, je dirais que les sens sans la raison autant que la raison sans les sens ne pourront donner un bon jugement sur n’importe quel sujet scientifique : mais bien quand les deux appréciations seront jointes ensemble.”

https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4

https://fiatiinsieme.jimdofree.com/l-orchestre-de-fl%C3%BBtes-%C3%A0-bec/

Un jardin philosophe 50 rue Mgr Médard Barth, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 95 80 47 »}, {« type »: « email », « value »: « ecatherine.kern@orange.fr »}] [{« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4 »}, {« link »: « https://fiatiinsieme.jimdofree.com/l-orchestre-de-fl%C3%BBtes-%C3%A0-bec/ »}] Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l’enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d’un hectare, labellisé Jardin remarquable, s’inscrit dans un riche contexte historique et paysager.

C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.

Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d’une Dame blanche…

Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d’échanges.

Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l’association La Terre est bleue. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

