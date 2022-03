L’ensemble vocal féminin L’ENVOL chante pour Amnesty International Grande salle de la Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grande salle de la Madeleine, le samedi 26 mars à 20:30

Dans la continuité de la journée internationale des droits des femmes, le groupe Amnesty International de l’orléanais vous invite au concert du groupe féminin ENVOL,

Entrée libre

L’ensemble vocal féminin L’ENVOL chante pour les droits des femmes Grande salle de la Madeleine 103, faubourg Madeleine 45000 ORLEANS Paris Quartier de la Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

