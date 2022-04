L’ensemble vocal du diapason Eglise saint-Pierre Mailly-Maillet Catégories d’évènement: Mailly-Maillet

Somme

L’ensemble vocal du diapason Eglise saint-Pierre, 29 avril 2022, Mailly-Maillet. L’ensemble vocal du diapason

Eglise saint-Pierre, le vendredi 29 avril à 20:30

L’Ensemble Vocal du Diapason a été créé en 2010 à l’initiative de chanteurs amiénois désireux d’une pratique vocale exigeante. Bruno Sicaud, professeur et chef de chœur au centre musical Le Diapason, en a assuré la direction pour ses premières années. Dès l’origine, le répertoire s’est articulé autour de pièces du XIVe au XXe siècle, de la musique profane aux chants sacrés en passant par un grand choix de traditions populaires. L’Ensemble compte de nombreux concerts en région. Il est aujourd’hui dirigé par Flore Sagnier. FLORE SAGNIER Clarinettiste de formation, issue du conservatoire d’Amiens, Flore Sagnier découvre à 18 ans le chant lyrique ainsi que la direction d’orchestre, et se passionne dès lors pour ces deux disciplines. Elle fera notamment partie de la classe de chant lyrique de Jean-Philippe Courtis. Titulaire du diplôme d’état de direction d’ensemble vocal, elle est assistante d’enseignement artistique pour la communauté de communes de la Nièvre et professeur au centre musical Le Diapason. Elle dirige par ailleurs le Chœur Univer itaire de Picardie depuis 2005 et l’Ensemble Vocal Airainois depuis 2010. AU PROGRAMME Ave verum corpus (William Byrd), Belle qui tient ma vie (Thoinot Arbeau), Cantate Domino (Giuseppe Pitoni), Dana Dana (Lajos Bardos), Il est bel et bon (Pierre Passereau), Mozart’s falala (Philip Kern), Signore delle cime (Giuseppe De Marzi), Tibie paiom (Dmitri Bortnianski), Yesterday (Lennon/McCartney), Ubi caritas (Ola Gjeilo)…

plein tarif : 12 € • tarif réduit* : 6 € • abonnements : – pass 6 concerts : 60 € (au lieu de 72 € plein tarif) – pass 3 concerts : 30 € (au lieu de 36 € plein tarif) • gratuit pour les moins de 12 ans

Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet

