Rieumes Salle Hélia-T'Hézan Haute-Garonne, Rieumes L’ensemble vocal de la Bure recrute! Salle Hélia-T’Hézan Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieumes

L’ensemble vocal de la Bure recrute! Salle Hélia-T’Hézan, 30 août 2021, Rieumes. L’ensemble vocal de la Bure recrute!

du lundi 30 août au lundi 27 septembre à Salle Hélia-T’Hézan

L’Ensemble Vocal de la Bure de Rieumes recrute de nouveaux choristes! Soprani – Alti – Tenors – Basses Vous avez envie de chanter? Tentez votre chance! Cours d’essai et répétitions les lundis de 20h30 à 22h30. Salle Hélia-Thézan, avenue de la Forêt 31370 Rieumes.

Essai gratuit

Envie de chanter? Tentez votre chance!!! Salle Hélia-T’Hézan 500 Avenue de la Forêt 31370 Rieumes Rieumes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-30T20:30:00 2021-08-30T22:30:00;2021-09-06T20:30:00 2021-09-06T22:30:00;2021-09-13T20:30:00 2021-09-13T22:30:00;2021-09-20T20:30:00 2021-09-20T22:30:00;2021-09-27T20:30:00 2021-09-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Rieumes Autres Lieu Salle Hélia-T'Hézan Adresse 500 Avenue de la Forêt 31370 Rieumes Ville Rieumes lieuville Salle Hélia-T'Hézan Rieumes