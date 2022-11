L’ensemble vocal de Cornouaille Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Plobannalec-Lesconil L’Ensemble vocal de Cornouaille, placé sous la direction de Christophe Nuss, accompagné au piano par Arnaud Teissier, chantera « Le Requiem à la mémoire de Louis XVI », de Luigi Cherubini, dimanche 20 novembre à l’église Saint Alour de Plobannalec-Lesconil. Composé en 1816 et créé le 21 janvier 1817 à la basilique Saint-Denis de Paris lors de la commémoration du 24e anniversaire de l’exécution de Louis XVI, ce requiem est une oeuvre pleine d’émotion.

Tarifs = 12 et 10 € +33 2 98 82 37 99 Rue de la mairie Eglise Saint-Alour Plobannalec-Lesconil

