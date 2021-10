Arles Eglise St Pierre de Trinquetaille Arles, Bouches-du-Rhône L’ensemble vocal d’Arles chante Noël Eglise St Pierre de Trinquetaille Arles Catégories d’évènement: Arles

Le dimanche 12 décembre 2021 à 16h, en l’église Saint-Pierre de Trinquetaille à Arles, **l’Ensemble Vocal d’Arles** donnera un concert pour accompagner nos pas vers Noël. Vous pourrez y entendre la messe de Ste Cécile de Charles Gounod, Der herr mit mir de D.Buxtehude et des chants de N.Saboly. Venez nombreux ! Participation libre.

