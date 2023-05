L’Ensemble StaccaToy – L’Art du Toy Piano Médiathèque Françoise Sagan, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Trois pièces contemporaines inédites pour huit mini pianos.

L’Ensemble StaccaToy, fondé en 2016 par Emmanuelle Tat, réunit 8 pianistes consertistes jouant sur des pianos jouets ou toy pianos. L’ensemble crée des pièces de compositeurs d’aujourd’hui et développe alors un nouveau répertoire afin d’explorer ce matériau sonore si particulier.

Ce concert propose d’interpréter 3 pièces contemporaines à plusieurs reprises dans la soirée : Toad-Rain (2019) d’Alain Mahé pour toy pianos avec électroacoustique, Le Massacre du Printemps (2017) pour 8 toy pianos de Pierre Bastaroli et Music-Box d’après le Tierkreis de Stockhausen, pièce revisitée et improvisée pour toy pianos, boîte à musique et électroacoustique.

Avec le soutien de la Mairie du 10e arrondissement.

L’Art du Toy Piano, trois représentations de 30 minutes à la Médiathèque Françoise Sagan à 19H, 21H et 23H,

Nuit Blanche vous propose une déambulation artistique dans le Carré Saint-Lazare : L’Art du Toy Piano sera montré en alternance avec les représentations de la Cie Les Résilient.e.s, La Parole des Vents (19H30, 21H30H, 23H30, durée : 20 minutes) et de la Compagnie Projet Total, Le Soleil de Minuit (20H, 22H, 00H, durée : 30 minutes)

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact :

Emmanuelle Tat