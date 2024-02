L’ensemble Sarbacanes à Flers. Salle Madeleine Louaintier Flers, dimanche 7 avril 2024.

L’ensemble Sarbacanes à Flers. Salle Madeleine Louaintier Flers Orne

Sarbacanes est un ensemble dédié à la musique des 18ème et 19ème siècle mettant à l’honneur les instruments à vent. Il a été cofondé en 2016 par le hautboïste Gabriel Pidoux, titulaire de nombreux prix et notamment lauréat de la Révélation soliste instrumental des Victoires de la Musique Classique en 2020. Malgré son jeune âge, l’ensemble se produit dans de nombreux et renommés festivals le Festival de Royaumont, la Folle Journée de Nantes, le Festival de Pâques d’Aix en Provence, le Festival de Saint-Céré et bien d’autres encore. Les musiciens ont enregistré un premier disque en 2019, consacré à Telemann, un second opus sortira à l’été 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Salle Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay

Flers 61100 Orne Normandie lesmusicalesdubocage@gmail.com

