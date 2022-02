L’Ensemble Matheus fête ses 30 ans ! | Musique Fouesnant, 21 mai 2022, Fouesnant.

Depuis 1991, l’Ensemble Matheus et son chef Jean-Christophe Spinosi, explorent tous les répertoires, du Baroque aux œuvres de notre temps, et s’est imposé comme l’une des formations les plus reconnues, en France et sur la scène internationale.

L’Archipel l’apprécie tout particulièrement et des liens forts se sont tissés, année après année, entre nous, d’autant que nous vous savons vous aussi très friands de la fougue et du talent de ce magnifique ensemble.

C’est ainsi, comme une évidence, que nous lui avons proposé de venir célébrer les 10 ans de l’Archipel en y donnant un mémorable Carmen (2017).

Et c’est pourquoi, comme une autre évidence, nous lui avons proposé de venir célébrer ses 30 ans chez nous pour clore notre saison de la plus belle des manières !

