L’Ensemble Improvisation en concert Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

L’Ensemble Improvisation en concert Lion-sur-Mer, 27 juillet 2022, Lion-sur-Mer. L’Ensemble Improvisation en concert Lion-sur-Mer

2022-07-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-27

Lion-sur-Mer Calvados L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert de musique classique de l’ Ensemble Improvisation de renommée internationale en DUO (Natalia ERMAKOVA, Professeure Titulaire au Conservatoire Régional de LAVAL : Violoncelliste et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique). nAu programme : Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc…. nInfos pratiques :Entrée libre (participation aux frais souhaitée)Durée du concert : 1h15 L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert de musique classique de l’« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en DUO (Natalia ERMAKOVA, Professeure Titulaire au… original.music@wanadoo.fr https://lionsurmer.com/ L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert de musique classique de l’ Ensemble Improvisation de renommée internationale en DUO (Natalia ERMAKOVA, Professeure Titulaire au Conservatoire Régional de LAVAL : Violoncelliste et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique). nAu programme : Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc…. nInfos pratiques :Entrée libre (participation aux frais souhaitée)Durée du concert : 1h15 Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Ville Lion-sur-Mer lieuville Lion-sur-Mer Departement Calvados

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

L’Ensemble Improvisation en concert Lion-sur-Mer 2022-07-27 was last modified: by L’Ensemble Improvisation en concert Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 27 juillet 2022 Calvados Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados