L'ensemble Hermione en concert La Pause Rabutin, premier étage, 21 juillet 2023, Bussy-le-Grand

L’ensemble Hermione en concert

2023-07-21 – 2023-07-21

EUR 0 0 L’ensemble de musique de chambre “Hermione” propose le célèbre quintette avec clarinette de Mozart deux soirs de suite, les 21 et 22/07/2023, à 18h. On peut assister aux deux car le programme varie: quintette de Mozart toujours – mais le vendredi, il est précédé du quatuor de Ravel et le samedi, du quatuor “La jeune fille et la mort” de Schubert. La rencontre des musiciens et l’écoute directe de la musique vivante dans l’ambiance intimiste et conviviale du premier étage font de cette soirée un moment inoubliable. A noter que le nombre limité des places rend la réservation absolument nécessaire. Entrée gratuite, participation libre.

