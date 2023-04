Journées Citoyenne L’ensemble du territoire de la Communauté des Communes Giennoises Gien Catégorie d’Évènement: Gien

Journées Citoyenne L’ensemble du territoire de la Communauté des Communes Giennoises, 13 mai 2023, Gien. Journées Citoyenne Samedi 13 mai, 10h00 L’ensemble du territoire de la Communauté des Communes Giennoises Voir https://www.villedegien.fr La journée citoyenne, qu’est-ce que c’est ? La journée citoyenne est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour mieux vivre ensemble ! Quels que soient votre âge, votre situation, vos compétences, rejoignez le mouvement et devenez bénévole le temps d’une journée pour une ville où il fait bon vivre.

Les projets ont été choisis par le Conseil municipal des Jeunes et la Ville de Gien. Avant le 28 avril : Vous pouvez vous inscrire à un atelier. Avant le 10 mai : Vous pouvez déposer votre don (tissus, jeux, … ) sur les lieux de collecte (centre administratif, écoles primaires et maternelles, collèges, IME, MFR, lycées, espace Gonat, espace culturel). Le jour J – samedi 13 mai (10h-16h) Vous pouvez :

– être bénévole sur un atelier;

– être bénévole sur un atelier;

– passer nous voir, place Leclerc, pour participer

