Paris L’ensemble Andalou de Paris Théâtre Mandapa, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. A partir de 5 ans. payant Tarif normal: 16,00 €

Tarif réduit: 12,00 €

Tarif enfant: 8,00 €

L’ensemble Andalou de Paris regroupe des mélomanes animés du désir de promouvoir la musique arabo-andalouse. L’ensemble Andalou de Paris La musique arabo-andalouse est l’héritière de la tradition musicale arabe transmise au IXe siècle de Bagdad à Cordoue et Grenade grâce notamment à Abou El Hassan Ali Ben Nafiq ou Ziriab (qui en est considéré comme le père), musicien brillant qui en créa à l’époque les bases, en composant des milliers de chants et en instituant le cycle des noubat, composées de formes poétiques tels le muwashshah ou le zadjal. Cette musique aura également une influence sur la musique occidentale contemporaine, notamment sur les œuvres de Camille Saint-Saëns à la suite de ses contacts avec des musiciens algériens, tel Mohamed Sfindja. L’ensemble Andalou de Paris regroupe des mélomanes animés du désir de promouvoir la musique arabo-andalouse. Ses travaux portent la marque de l’école de Tlemcen, dont sont issus bon nombre de ses membres fondateurs. Composé de 10 à 30 musiciens formés dans les prestigieuses associations arabo-andalouses de Tlemcen, Oran et Alger, l’orchestre donne de nombreux concerts internationaux. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ensemble-andalou-de-paris-1 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ensemble-andalou-de-paris-1

