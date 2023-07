Fête nationale Lens-Lestang, 14 juillet 2023, Lens-Lestang.

Lens-Lestang,Drôme

Au programme : A 13h30 : concours de pétanque, paella à 19h30, feu d’artifice et bal musical à partir de 22h. Participation d’ Extraim Montgolfière..

Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Program: Petanque competition at 1:30pm, paella at 7:30pm, fireworks and musical ball from 10pm. Extraim Montgolfière takes part.

Programa: concurso de petanca a las 13:30 h, paella a las 19:30 h, fuegos artificiales y baile musical a partir de las 22:00 h. Participará la Extraim Montgolfière.

Programm: Um 13:30 Uhr: Petanque-Wettbewerb, um 19:30 Uhr Paella, Feuerwerk und ab 22:00 Uhr Musikball. Teilnahme von Extraim Montgolfière.

