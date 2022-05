Fêtes de la Sainte-Barbe 2020 Lens, 3 décembre 2020 09:00, Lens.

3 et 6 décembre 2020 Sur place Entrée libre https://fetesdebarbara.com/

Une programmation festive qui allie tradition et modernité, animant le Bassin minier et mobilisant ses habitants ! En tête d’affiche mapping, spectacles de feu, pyrotechnie, …

Véritable évènement dans les Hauts-de-France, les fêtes de la Sainte-Barbe célèbrent Barbara, la patronne des mineurs, artificiers et pompiers.

En icône du territoire, Barbara incarne la convivialité, la simplicité et la solidarité à travers cet évènement fédérateur et symbolique.

Un appel à projets est ouvert aux communes, entreprises, associations, collectifs d’habitants ou d’étudiants, commerçants ou prestataires touristiques pour y intégrer des initiatives locales en complément des temps forts festifs. Une façon d’impliquer un maximum les publics des communes de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

Pour proposer un projet : https://fetesdebarbara.com/candidature-appel-a-projets/

jeudi 3 décembre 2020 – 09h00 à 22h00

dimanche 6 décembre 2020 – 09h00 à 22h00