Ambra Senatore LE COLISEE, 24 mars 2024, LENS.

Ambra Senatore poursuit son exploration des relations humaines en se tournant cette fois-ci vers la réitération des comportements que toute espèce vivante, dont la nôtre, met en œuvre pour sa survie. Une répétition qui devient motif chorégraphique pour donner à voir avec délicatesse les faiblesses, les craintes et les joies de l'humain. La beauté du geste Avec Culture Commune

Réservations PMR : 03 21 69 08 18
Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans.

LE COLISEE
12, rue de Paris
LENS 62300

