Bow Brothers LE COLISEE, 16 mars 2024, LENS.

Le top du top des violonistes irlandais pour la St Patrick 2024 à Lens !The Bow Brothers, un groupe réunissant la fine fleur des “Fiddlers” traditionnels, les frères Cathal et Stephen Hayden, accompagnés d’une belle brochette de virtuoses mêlant les rythmes endiablés des “Reels” ou des “Gigs” à de belles ballades mises en valeur par le timbre bien irlandais et si particulier de Seamie O’Dowd.Avec en appui, en première partie, un groupe de Galway et quelques pas de danse irlandaise pour nous mettre en appétit… THE BOW BROTHERS

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

19.0

