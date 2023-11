Les Maux Bleus LE COLISEE, 14 mars 2024, LENS.

Les Maux Bleus LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

La violence n’est pas une question de genre mais de pouvoir2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude : la violence n’est pas une question de genre mais de pouvoir. Grâce à une succession de tableaux, tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière cette part d’ombre de la société à travers différents points de vue : victimes, témoins et bourreaux.La création Les Maux Bleus expose de façon intense, poignante et sans concession toutes les formes de violences faites aux femmes : tant physiques que psychologiques, elles sont multiples, insidieuses, courantes, invisibles, révoltantes…Un face à face salutaire avec la violence pour mieux l’écouter, la comprendre et l’éradique. Texte acéré, sublime, juste et profond, d’une vérité si criante que même l’humour qui y est saupoudré ne parvient pas toujours à contenir les larmes, interprétation magnifique et bouleversante, mise en scène fine et délicate, Les Maux Bleus est assurément une œuvre théâtrale vibrante, authentique, salvatrice, profondément humaniste et remplie d’espoir. On est touché en plein cœur ! Les Maux Bleus Les Maux Bleus

Votre billet est ici

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

13.0

EUR13.0.

