Quatuor Leonis LE COLISEE Catégories d’Évènement: 62300

Lens Quatuor Leonis LE COLISEE, 13 février 2024, LENS. Quatuor Leonis LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2024-02-13 à 20:00 (2024-02-13 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE (1.107395/2.1073958/3.1073957) présente : ce spectacle. Le Quatuor Leonis, big bang musical qui fait se percuter le répertoire classique et Pop vous présente leur spectacle : une Eclisse Totale d’humour et d’émotions !Réservations PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans. Le Quatuor à Cordes Leonis Votre billet est ici LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 62300, Lens Autres Lieu LE COLISEE Adresse 12, rue de Paris Ville LENS Departement 62300 Lieu Ville LE COLISEE latitude longitude 0.0;0.0

LE COLISEE LENS 62300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/