Tarik – Ça Pourrait être Pire LE COLISEE, 12 janvier 2024, LENS.

Tarik – Ça Pourrait être Pire LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:00 (2024-01-12 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE (1.107395/2.1073958/3.1073957) présente : ce spectacle. Talent de la 10e édition de The Voice, Tarik a marqué les esprits grâce à ses interprétations justes et sincères. Il a été l’un des favoris du public et des médias tout au long de l’émission. Conteur moderne, Tarik déclame ses textes qui décrivent avec simplicité et émotion des scènes de la vie de tous les jours qui peuvent faire écho en chacun.Réservations PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans. Tarik

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

