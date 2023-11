Principe d’Incertitude LE COLISEE, 10 décembre 2023, LENS.

Principe d’Incertitude LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 16:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 41.5 à 41.5 euros.

Dans ce monde d’incertitude, qui peut prédire ce qui rapprochera ou éloignera deux êtres ?Quand Georgie, américaine délurée de 40 ans, et Alex, anglais discret de plus de 70 ans se rencontrent par hasard sur le parvis d’une gare internationale bondée, leur vie s’en trouve bouleversée à jamais. La rencontre poignante et hautement improbable de deux êtres que rien ne devait rapprocher. Principe d’Incertitude

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

