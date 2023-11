La Chica – La Loba LE COLISEE, 22 novembre 2023, LENS.

La Chica – La Loba LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE (1.107395/2.1073958/3.1073957) présente : ce spectacle. Ce nouvel album de La Chica “La Loba” est dédié à son frère défunt. C’est un opus intime, sincère, empreint de magie et de rituels. A travers ces chansons elle exprime une première étape de son nouvel apprentissage de vie en l’absence d’un être cher. Elle passe par différents états émotionnels comme la colère, la tristesse infinie, l’amour suprême, l’illumination. D’abord, dans “3”, elle s’adresse directement à son frère pour lui demander comment se passe la vie dans l’au-delà et cherche à faire s’unir leurs énergies afin qu’ensemble elles sèment les graines de demain. Ensuite, dans “Agua”, elle chante un rituel à la rivière pour qu’elle emporte avec elle sa peine et sa douleur, puis éveille sa rage pour illustrer la nature puissante des femmes, l’éveil des “sorcières” et le changement à venir dans “La Loba”. Au fil des titres sa douleur évolue. Elle revient sur son titre “Drink”, un chant pour les morts qui a trouvé ici une nouvelle profondeur, et qu’elle aborde d’une manière plus naturelle, plus apaisée, recherchant la connexion spirituelle à travers la transe des sons, de la musique. Enfin, “Sol” est un exutoire dans lequel elle relâche toute la douleur qui se transforme en force, la laissant libérée de sa peine personnelle et armée pour briser les chaînes qui pourraient retenir son frère sur cette terre pour lui permettre de s’élever dans “Hoy”. Dans le contexte actuel où tout est aseptisé, où le poids des réseaux sociaux demande une perfection illusoire, dans un monde en feu, il lui a semblé essentiel d’essayer de transmettre ses émotions d’une manière vraie et authentique. On retrouve donc volontairement certains «défauts» d’enregistrements, La Chica ayant privilégié les prises de voix où l’interprétation était naturelle et non parfaite.Réservations PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans. La Chica

Votre billet est ici

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris 62300

13.0

EUR13.0.

Votre billet est ici