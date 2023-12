Venez rencontrer l’ASSIFEP – Formation en Logistique /Transport/BTP Lens Venez rencontrer l’ASSIFEP – Formation en Logistique /Transport/BTP Lens, 28 décembre 2023, . Venez rencontrer l’ASSIFEP – Formation en Logistique /Transport/BTP Jeudi 28 décembre, 09h00 Lens Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T09:30:00+01:00

Fin : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T09:30:00+01:00 Venez rencontrer un chargé de recrutement afin de découvrir et/ou vous positionner sur une formation professionnelle. Un entretien individuel d’une dizaine de minutes avec un chargé de recrutement de l’organisme de formation. Lens 62300 Lens [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/195906 »}] Job dating 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Lens Adresse 62300 Lens Lieu Ville Lens Latitude 50.428535 Longitude 2.825192 latitude longitude 50.428535;2.825192

Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//