2023-05-13 – 2023-05-13 99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais . Lens La 18ème édition de la Route du Louvre se déroulera les 13 et 14 mai.

Marathon – Label National

Semi-marathon – Label Régional

10km – Label Régional

5km – Label Régional

Trail 15km

Trail 9km

Randonnées La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région. contact@laroutedulouvre.fr +33 3 28 76 18 00 http://www.laroutedulouvre.fr/ 99 rue Paul Bert Lens

