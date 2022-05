L’enquête Stendhal (visite théâtralisée) Appartement Gagnon / Musée Stendhal Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Venez re-découvrir le célèbre écrivain au travers d’une visite semi-théâtralisée, ponctuée de déambulations dans le musée. Caroline Monzie incarnera la voix de Pauline Beyle pour vous divulguer tous les secrets de Stendhal. L’équipe du musée Stendhal propose deux visites théâtralisées de 19h30 à 20h30 et de 21h00 à 22h00 Visites gratuites sur inscription au 04 76 86 21 00 et dans la limite des places disponibles.

Visites gratuites sur inscription et dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la Nuit des musées 2022, le musée Stendhal vous propose de mener l’enquête. Appartement Gagnon / Musée Stendhal 20 grande rue, 38 000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Secteur 2 Isère

