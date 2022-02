L’enquête sauvage, pourquoi et comment renouer avec la nature ? – Rencontre avec la journaliste Anne-Sophie Novel Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Rencontre avec la journaliste Anne-Sophie Novel au musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux à l’occasion de la sortie de son livre L’Enquête Sauvage (éditions Salamandre), résultat d’une enquête immersive de plus d’un an sur notre relation à la nature et des actions mises en place pour renouer avec elle. **Les invitations sont nombreuses pour se reconnecter à la nature et au vivant, mais ça veut dire quoi exactement et comment peut-on le faire ?** Partie au contact des acteurs de cette reconnexion, la journaliste interroge aussi les experts qui manient les concepts et les connaissances les plus actuels sur le sujet. Pendant cette enquête, elle découvre et nous partage par exemple les liens forts et intimes entre les bactéries et notre organisme, elle apprend avec la spécialiste française des araignées à mieux connaître ces petites bêtes et aller au delà des préjugés, etc. Donnant de sa personne et poussée par une insatiable envie d’apprendre, elle expérimente aussi des stages inspirés des pratiques des peuples premiers, rencontre une communauté décroissante, des protecteurs de la faune sauvage et des chasseurs, et apprend une multitude de choses étonnantes sur certains habitants de la nature. **Anne-Sophie Novel est journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, spécialisée dans les questions d’environnement et d’écologie.** Elle travaille ou a travaillé pour Le Monde, Le 1, So Good, DardDard, Kaizen, Colibris le Mag, la Salamandre et de nombreux autres organes de presse. Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Vive la CoRévolution (Alternatives), Le chant de la terre, biographie de Pierre Rabhi (La Table Ronde), Le Guide du Locavore pour mieux consommer local (Eyrolles). [https://demoinsenmieux.com/](https://demoinsenmieux.com/) **Livre réalisé en partenariat avec le Mouvement Colibris** Plus d’infos : [https://www.salamandre.org/](https://www.salamandre.org/) > Conférence à 19h au madd-bordeaux > Gratuit > Sur réservation [artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr](mailto:artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr) / 05 56 10 14 05

