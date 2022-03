L’enquête Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

L’enquête Pau, 1 avril 2022, Pau. L’enquête MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

2022-04-01 – 2022-04-01 MJC du Laü 81 Avenue du Loup

Pau Pyrénées-Atlantiques 10 10 EUR Un crime, plusieurs personnages tous suspects et un enquêteur … Le tout créé un spectacle de théâtre d’improvisation.

Qui sont les suspects ? A vous de le décider.

Qui est le coupable ? A vous de le deviner avec l’aide de notre fonctionnaire de police !

Une heure de spectacle entièrement improvisé avec vos idées.

Un spectacle familial proposé par la Cie la Boîte à Idées, qui a déjà été joué et connu un beau succès.

Un moment à ne pas rater ! Ouvrez l’œil, veillez à tous les indices pour être un enquêteur parfait le temps de la soirée. Un crime, plusieurs personnages tous suspects et un enquêteur … Le tout créé un spectacle de théâtre d’improvisation.

Qui sont les suspects ? A vous de le décider.

Qui est le coupable ? A vous de le deviner avec l’aide de notre fonctionnaire de police !

Une heure de spectacle entièrement improvisé avec vos idées.

Un spectacle familial proposé par la Cie la Boîte à Idées, qui a déjà été joué et connu un beau succès.

Un moment à ne pas rater ! Ouvrez l’œil, veillez à tous les indices pour être un enquêteur parfait le temps de la soirée. Un crime, plusieurs personnages tous suspects et un enquêteur … Le tout créé un spectacle de théâtre d’improvisation.

Qui sont les suspects ? A vous de le décider.

Qui est le coupable ? A vous de le deviner avec l’aide de notre fonctionnaire de police !

Une heure de spectacle entièrement improvisé avec vos idées.

Un spectacle familial proposé par la Cie la Boîte à Idées, qui a déjà été joué et connu un beau succès.

Un moment à ne pas rater ! Ouvrez l’œil, veillez à tous les indices pour être un enquêteur parfait le temps de la soirée. Cie La Boîte à Idées

MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse MJC du Laü 81 Avenue du Loup Ville Pau lieuville MJC du Laü 81 Avenue du Loup Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

L’enquête Pau 2022-04-01 was last modified: by L’enquête Pau Pau 1 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques