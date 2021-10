L’enquête par Lonely Circus Salle de la Glacière, 20 novembre 2021, Mérignac.

Emouvant jeu de miroirs à travers les âges et les traditions circassiennes ! Que faire quand on est artiste de cirque, et qu’on reçoit en héritage des mains d’un femme de 102 ans, quelques objets ayant appartenu à son défunt mari Pierre Bonvallet dit Punch, qui fut un clown blanc de l’après-guerre et qui exerça ses talents en duo au cirque Médrano à Paris et au cirque Krone à Munich, avec cette injonction troublante : « qu’il en fasse quelque chose » ? **Découvrez ce spectacle à la Salle de la Glacière le 20 novembre 2021 à travers deux représentations à 17h et 20h**

Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T18:10:00;2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T21:10:00