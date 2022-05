L’ENQUÊTE MUSICALE #7 : SEB MARTEL INVITE BABX SUR ALAN LOMAX, 1 juin 2022, .

L’ENQUÊTE MUSICALE #7 : SEB MARTEL INVITE BABX SUR ALAN LOMAX

2022-06-01 – 2022-06-01

12 EUR Seb Martel reprend sa série d’enquêtes étonnantes et missionne quelques éminents agent.e.s pour résoudre les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique. Chacun de ces enquêteurs.rices aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale, en petit comité, dans son bureau spécialement aménagé au Metronum.

L’artiste BABX, David Babin de son vrai nom, poète de l’intime et orfèvre de l’émotion, le rejoint pour enquêter. Après avoir appris à chanter grâce à sa mère chanteuse et pianiste, BABX étudie le jazz, le saxophone et le piano classique. Le futur auteur-compositeur-interprète et producteur (label BisonBison) se passionne d’abord pour le rap et le rock, avant de découvrir la chanson et la littérature françaises avec le récital de Léo Ferré à l’Olympia en 1969. Dans les années 2000, il écrit ses premières chansons, donne ses premiers concerts et opte pour le pseudonyme BABX, inspiré d’un mouvement d’art contemporain éphémère. Son premier album (2006) reçoit un accueil unanime. Depuis, sa créativité enchante la chanson française.

Cette nouvelle enquête se porte sur l’ethnomusicologue, folkloriste et inlassable collecteur de musique populaire américain Alan Lomax. Une sacrée investigation en perspective !

