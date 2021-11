L’enquête Musicale #5 : Seb Martel invite Vincent Segal Le Metronum, 14 janvier 2022, Toulouse.

**L’enquête Musicale #5 : Seb Martel invite Vincent Segal** ———————————————————– _[ENQUÊTE MUSICALE]_ En janvier, Seb Martel reprend sa série d’enquêtes étonnantes et missionne quelques éminents agent.e.s pour résoudre les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique. Chacun de ces enquêteurs.rices aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale, en petit comité, dans son bureau spécialement aménagé au Metronum. **Le mardi 14 janvier :** « Mais… où est Nana ? » L’étrange itinéraire d’un percussionniste anticonformiste : cette enquête traitera de la figure de Nana Vasconcelos, percussionniste brésilien. ### **Vincent Segal** [Vincent Segal](https://www.franceculture.fr/personne-vincent-segal) est un bassiste et violoncelliste Rémois. Il est passé par le conservatoire de Reims puis par le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon. Plus tard il essayera tous les styles, classique, contemporain, mais aussi jazz et rock. Au cours de sa carrière il a rencontré et collaboré avec une multitude d’artistes venant tous d’horizons différents, on peut citer Sting de The Police mais aussi Salif Keita, Mathieu Chedid, Ballaké Sissoko, Tryo ou encore George Moustaki. Il obtint une victoire de la musique en 2006 pour son album Animal Sophistique, album du duo Bumcello qu’il compose avec son ami Cyril Atef. — **Billetterie 12 / 16€ (Gratuit pour les moins de 12 ans) à venir** Pas de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse



