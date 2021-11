L’enquête musicale #4 : Seb Martel invite J.P. Nataf Metronum, 23 novembre 2021, Toulouse.

L’enquête musicale #4 : Seb Martel invite J.P. Nataf

Metronum, le mardi 23 novembre à 20:00

**L’enquête Musicale #4 : Seb Martel invite J.P. Nataf : “Warum ich bin berliner ? (Pourquoi suis-je Berlinois)”** De Kurt Weil à Modeselektor, pourquoi Berlin fascine et attire ? Une nouvelle enquête menée par l’auteur-compositeur et guitariste J.P. Nataf, créateur du groupe Les Innocents. ### Programmation Cet automne, Seb Martel reprend sa série d’enquêtes étonnantes et missionne quelques éminents agent.e.s pour résoudre les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique. Chacun de ces enquêteurs.rices aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale, en petit comité, dans son bureau spécialement aménagé au Metronum. Le 23 novembre : Seb Martel invite J.P. Nataf. « Warum ich bin berliner ? (Pourquoi suis-je Berlinois) ». De Kurt Weil à Modeselektor, pourquoi Berlin fascine et attire ? À partir du souffle nouveau délivré par Kurt Weil et ses pairs dans les années 20, renversant dans son élan Bowie, Lou Reed et Iggy Pop nous examinerons quelques personnages irradiés par l’immense cité ténébreuse, qui héberge encore aujourd’hui une culture électro ultra-captivante. Une nouvelle enquête menée par Seb Martel et l’auteur-compositeur et guitariste J.P. Nataf, créateur du groupe Les Innocents. ![]() ### + d’infos //www.youtube.com/embed/CyMNqB0MUMg ### ![]() ### Infos pratiques Mardi 23 novembre de 20h à 23h [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarifs : 12€ / 16€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T20:00:00 2021-11-23T22:59:00