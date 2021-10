L’enquête Musicale #4 : Seb Martel invite J.P. Nataf Le Metronum, 23 novembre 2021, Toulouse.

L’enquête Musicale #4 : Seb Martel invite [J.P. Nataf](https://www.bleucitron.net/artiste/jp-nataf) ————————————————————————————————— ### De Kurt Weil à Modeselektor, pourquoi Berlin fascine et attire ? _[ENQUÊTE MUSICALE]_ Cet automne, [Seb Martel](https://www.franceculture.fr/personne-seb-martel) reprend sa série d’enquêtes étonnantes et missionne quelques éminents agent.e.s pour résoudre les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique. Chacun de ces enquêteurs.rices aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale, en petit comité, dans son bureau spécialement aménagé au Metronum. **Le 23 novembre : Seb Martel invite J.P. Nataf.** De Kurt Weil à Modeselektor, pourquoi Berlin fascine et attire ? J.P. Nataf ———- Des Privés et des Innocents, des albums de groupes et des sessions en solo, des coups de main et des accolades, des B.O. de films, des reprises en duo – ainsi va la carrière en long métrage de [Nataf](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063565691757), entre tonus rock et dentelle pop, douceurs de sucre et noirceurs secrètes. A l’assaut de la Grande Ourse, la guitare de JP réécrit la musique des sphères. [https://www.youtube.com/watch?v=CyMNqB0MUMg&list=OLAK5uy_mgEXqq0assiV2SvLUGv4BHwHa9Dcc-quQ](https://www.youtube.com/watch?v=CyMNqB0MUMg&list=OLAK5uy_mgEXqq0assiV2SvLUGv4BHwHa9Dcc-quQ) — Billetterie à venir Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



