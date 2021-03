Toulouse Le Metronum Toulouse L’enquête Musicale #2 : Seb Martel invite Vanessa Wagner Le Metronum Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**Cher public,** **Dans le respect des directives gouvernementales, l’événement du 19 janvier 2021 est reporté au 28 septembre 2021. Tous les billets restent valables pour cette date de report.** **Merci pour votre compréhension.** ### **–** Qui a fait basculer la musique à l’horizontal ? Une plongée chez les sorciers de l’avant-garde minimaliste par [Vanessa Wagner](https://www.facebook.com/vanessawagnerpianiste). **À partir de cette saison, Seb Martel dirigera une série d’enquêtes étonnantes…** « L’histoire de la musique, tout aussi vaste que celle de l’homme, regorge en tous sens de mystères, de curiosités, de phénomènes, de mythes, d’énigmes plus ou moins farfelues. Le Metronum, à lui seul, ne les résoudra pas toutes mais se propose de missionner en cette nouvelle saison quelques éminents agents à investiguer sur quelques-uns de ces innombrables sujets brûlants : Qui a tué Marvin Gaye ? / Comment la Salsa a envahi l’Afrique / Beethoven était-il réellement sourd ? Chaque enquêteur aura à charge, épisodiquement, de vous divulguer les résultats de son investigation au cours d’une soirée spéciale en petit comité dans son bureau spécialement aménagé au Metronum ». **Seb Martel** — **Billetterie :** [[https://metronum.festik.net/l-enquete-musicale-2/1](https://metronum.festik.net/l-enquete-musicale-2/1)](https://metronum.festik.net/l-enquete-musicale-2/1) **L’événement débutera à 18h30.** (sous réserve de modifications en fonction des annonces gouvernementales.) **12€ / 16€** (Gratuit pour les moins de 12 ans) _Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

Qui a fait basculer la musique à l’horizontal ? Une plongée chez les sorciers de l’avant-garde minimaliste par Vanessa Wagner. Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord

