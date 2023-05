L’enquête judiciaire Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris L’enquête judiciaire Centre Pompidou, 22 mai 2023, Paris. Le lundi 22 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Profession reporter », la Bpi organise une seconde rencontre sur l’enquête judiciaire. Après une première soirée consacrée le 20 mars à la chronique judiciaire qui a introduit la justice au quotidien, nous nous attacherons ce soir à exposer la justice sur le temps long. La justice est rendue au nom du peuple mais sa codification échappe à la majorité des justiciables. Le journaliste judiciaire s’emploie à rendre cette justice moins abstraite, plus compréhensible en racontant notamment certains grands procès. Historiquement, le feuilleton judiciaire était d’abord suivi dans la presse puis à la radio, à la télévision, il fait l’objet désormais de livres, d’émissions de télévision, de séries télévisées et même de podcasts. Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/lenquete-judiciaire/ contact.communication@bpi.fr

