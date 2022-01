L’Enquête en Famille Porte Saint-Michel, 1 janvier 2022, Guérande.

L’Enquête en Famille

du samedi 1 janvier au dimanche 27 mars à Porte Saint-Michel

Une enveloppe, un message à l’intérieur, et surtout une mission mystérieuse. Mais l’accomplirez-vous jusqu’au bout ? Le Musée a besoin de vous pour une enquête de la plus haute importance, mais chut… On ne peut pas vous en dire plus ici. En famille, venez explorer la Porte Saint-Michel à travers une série d’épreuves qui vous demanderont de la réflexion, mais pas seulement. La coopération entre petits et grands sera ici indispensable ! Entre 2 et 6 personnes, dont un adulte minimum. Conseillé à partir de 6 ans. Réservation obligatoire 48h à l’avance. Durée : Environ 1h. Tarifs : Adulte : 6€, Enfant de plus de 6 ans : 3€, Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Public

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

