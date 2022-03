L’enquête au musée – L’énigme du coffre ouvragé Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

L'enquête au musée – L'énigme du coffre ouvragé

le samedi 14 mai à Musée de Boulogne-sur-Mer

le samedi 14 mai à Musée de Boulogne-sur-Mer

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains. Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Réservation conseillée – jauges très limitées

Visite jeu accompagnée d’un médiateur.rice à partager entre amis ou en famille Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

