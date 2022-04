Lenparrot + After After + Happier + Peninsula + Triceps + Tantric Club + Albinos Congo + Robock + Antonin Pierre Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 9 juin 2022, Nantes.

2022-06-09

Horaire : 19:00

Gratuit : oui

Bande de bands, c’est la réunion improbables de groupes nantais, qui forment ensemble un collectif où se côtoie la pop chatoyante, le rock indé et le garage. Cette entité s’est créée d’une envie de partager plus qu’un praticable à l’occasion, et de co-construire ensemble un lieu commun au sein d’un studio de Trempo. L’objectif : faire émerger des idées et même à terme, de nouvelles formations. Pour cette carte blanche, le collectif convoque ses meilleurs éléments et investit les espaces dans (le club, la terrasse) et en dehors de Trempo (Jardin C) ! Lenparrot I DJ set I Pop d’ici et d’ailleurs / R’n’BQuand il n’est pas occupé à écrire des chansons, Lenparrot écoute celles des autres – qu’il aime ensuite restituer en DJ set afin de propager la bonne parole. Dans une sélection aventureuse et désinvolte se croisent city pop japonaise, mélodies brésiliennes, africaines ou autres obscures trouvailles pop. Le tout sur une chorégraphie aussi joyeuse qu’approximative. > FB / IG / SC > Clip After After I Concert I Musique électronique popNouveau projet formé à Nantes, After After aime à créer des patchworks musicaux à la fois intimistes et dansants. En résultent des sons pop à l’orfèvrerie électronique aussi subtile que leur trame acoustique est mélodieuse, proposant ainsi un intrigant mélange des genres. Leur musique fait l’effet d’un souvenir chaleureux mais profondément enfoui, comme un sentiment de déjà-vu doucement perturbant, à mi chemin entre la familiarité et la découverte. Triceps I Concert I Punk rockAll star band from Nantes, LA. Que des numéros 10 d’Albinos Congo, Von Pariahs et Viol dans la team. Ensemble, ils proposent une musique rock musclée, punk sportif, une sorte de Jay Reatard vs Shwarzie. > FB / IG Robock I Concert I Musique électroniqueEntre blizzard électrique et distorsions mécaniques : Robock navigue à l’instinct dans la brume synthétique. > IG / YT Tantric Club I Concert I Rock / Fuzz Tantric Club, c’est la réunion de quatre musiciens nantais, affiliée à la Fédération de la Glisse Ensoleillée. Du clean, du crunch, des tubes et de la fuzz, la West Coast française est bien dans la partie. Rejoins le Club ! > FB / IG / YT Peninsula I Concert I Post Punk, Pop rock 90’s Peninsula revient avec son duo shalala punk love – batterie, guitare et voix. Les deux musiciens proposent une relecture personnelle de la musique punk, grunge et fuzz, sauce romantico-trash. Ensemble, ils revisitent le chemin tracé par Jay Reatard ou encore Kim Deal. > FB Albinos Congo I Concert I Romantic Néo Space PunkAlbinos Congo, plus qu’un groupe, est une secte dont les gourous sont les deux cerveaux de Tristan D’Hervez et Pierre Stroska. Autour d’eux une douzaine de musiciens se relaient depuis 6 ans pour prêcher la bonne parole du rock : une vraie religion pour les Albinos Congo qui ont clairement viré du côté obscur de la fuzz. Élevé au glam rock et fasciné par les Beastie Boys, le groupe a baptisé sa musique de Romantic Néo Space Punk : une absorption stylistique à base de pop-punk, hip-hop, grunge psychédélique et garage gaze. > FB / IG / SC / YT Antonin Pierre (Tonus) I Concert I Chanson française / Musique électroniqueAntonin a commencé son exploration du milieu musical nantais en intégrant les Pony Pony Run Run, aux croisements de leurs chemins sur les bancs de l’école des Beaux-Arts. Après deux albums à leurs côtés, il quitte le groupe en 2013 pour se consacrer à son projet solo : Tonus. Il a sorti deux EPs, Lullaby et Dans l’ordre entre 2013 et 2015. Les chansons d’Antonin s’inspirent de la force des textes hip-hop, sur fond de musique électronique pointue. Oscillant entre chanson français et rap, son travail propose une approche personnelle et impactante de l’écriture et de la rythmique. > FB / IG / YT Une carte blanche de Trempo à Bande de Bands. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… En partenariat avec Prun’

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/