Paris Les Disquaires île de France, Paris Lenore Wilke Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lenore Wilke Les Disquaires, 21 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 août 2021

de 22h à 5h

gratuit

Electro Disco groove avec Dj Lenore Wilke ! Lorena aka Lenore Wilke est une dj et productrice originaire du sud de la France. Passionnée de musique depuis une dizaine d’années, elle opère à ses débuts dans la scène indie rock et devient membre des groupes BOYS IN STILLETOS et AVENTURE. Elle commence rapidement à s’intéresser à l’électro et notamment à la production Ableton. Membre du collectif Lab’elles elle fait danser la région paca et continue son ascension dans les soirées Parisiennes Pour l’occasion elle vous proposera un set aux influances DiscoGroovy, House #sexysummer Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-08-21T22:00:00+02:00_2021-08-22T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris