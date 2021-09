Bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux, Gironde LENNY LAFARGUE BAND – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un projet inédit dans la carrière discographique de Lenny. On croyait tout connaître de Lenny artiste blues. Dans son nouvel album acoustique secret (Unplugged Secret) avec sa Gibson acoustique il nous emmène dans une blues party, ambiance country blues sudiste teintée de moiteur swampy avec des solos égrenés comme une peinture zen. Entouré de son trio infaillible les Moustiques “Guitariste Blues d’exception” Franck Pfeiffer 2017 Paris Move “Lenny Lafargue peut rivaliser la qualité avec bien des musiciens americains.” Etienne Millien Sud-Ouest [https://youtu.be/o-a98wRcQzk](https://youtu.be/o-a98wRcQzk) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 10€ (participation concert) – 8€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

