Finistère À l’occasion de la Nuit de la Lecture, Thomas Godin invite comédiens et musiciens dans l’écrin de son nouvel atelier pour un évènement à la croisée des arts. Programme :

17h : accueil du public

17h30 : visite commentée de l’atelier et des œuvres récentes

18h : tirage de la fresque

18h15 : lecture d’extraits en lien avec la mer

19h : concert du flûtiste Antoine Péran

20h : lecture théâtrale d’Ode maritime de Fernando Pessoa romain.arazm@gmail.com +33 6 78 36 14 54 Ecole Sainte-Anne 7 rue marc Sangnier Landerneau

