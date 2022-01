LENNON IS LIVE Espass Rognac, 29 janvier 2022, Rognac.

LENNON IS LIVE

Espass Rognac, le samedi 29 janvier à 20:30

Participation aux frais : 10 € Possibilité réservation par messagerie et SMS : 07 73 13 25 38 Ou par hello asso : [https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/concert-lenon-is-live?_gl=1%2a1q5bgpo%2a_ga%2aNTc2MDk1NjgzLjE2NDAyNTI0NjE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0MjQ5Mzc4My4xMC4xLjE2NDI0OTQ0MDUuMA..&_ga=2.70466896.1759809359.1642493784-576095683.1640252461](https://www.helloasso.com/associations/activites-tous-loisirs-association-sigle-atlas/evenements/concert-lenon-is-live?_gl=1%2a1q5bgpo%2a_ga%2aNTc2MDk1NjgzLjE2NDAyNTI0NjE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0MjQ5Mzc4My4xMC4xLjE2NDI0OTQ0MDUuMA..&_ga=2.70466896.1759809359.1642493784-576095683.1640252461) Buvette et petite restauration en places assises. Règles sanitaires en vigueur. Le projet « LENNON IS LIVE » est né autour de 5 amis musiciens ayant écumé toutes les scènes de la région depuis 30 ans. Ils ont imaginé un hommage consacré à la carrière des Beatles et de John Lennon. Comment honorer l’œuvre de ce groupe culte et de son leader charismatique contestataire et emblématique, John Lennon, disparu avant d’avoir pu effectuer la tournée qu’il envisageait, lors de la sortie de son dernier album, «Double Fantasy», en 1980 ? Si de nombreux hommages aux Beatles existent, aucune formation musicale en France ne s’est encore prêtée à l’exercice…. Il fallait la passion et la volonté de 5 musiciens passionnés tant par la carrière artistique de ce groupe légendaire, que par la personnalité de John Lennon pour s’atteler à ce chantier. La première a eu lieu au «Poste à Galène» en 2013 . Le groupe continue de donner des représentations dans toute la région, régulièrement. All you need is love and rock n’ roll…

10€

♫♫♫

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T23:00:00