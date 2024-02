Lennon et McCartney Théâtre le funambule montmartre Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

.Public adolescents adultes. payant

TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE

Tarifs guichet : plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20

€/Tarif -26 ans : 10 € *Demandeurs d’emploi, étudiants,

intermittents, groupes +10 personnes, retraités

« Et si John Lennon et Paul McCartney, les deux légendes des Beatles s’étaient enfin retrouvés un matin de novembre 1980. Et si…»

New-York. 27 novembre 1980.

Et si Paul était venu sonner chez John ? Voici ce qu’imagine pour vous « Lennon

et McCartney », la première pièce qui vous raconte les Beatles, le secret de

leur succès mondial et surtout l’histoire d’une incroyable amitié qui a changé le monde

Théâtre le funambule montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

Contact : https://www.funambule-montmartre.com +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/473/lennon-et-mccartney?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

