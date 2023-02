LENNON ET MCCARTNEY A LA FOLIE THEATRE, 10 février 2023, PARIS.

Et si John Lennon et Paul McCartney, les deux légendes des Beatles s'étaient enfin retrouvées un matin de novembre 1980. Et si… New-York. 27 novembre 1980. Et si Paul était venu sonner chez John ? Voici ce qu'imagine pour vous « Lennon et McCartney », la première pièce qui vous raconte les Beatles, le secret de leur succès mondial et surtout l'histoire d'une incroyable amitié qui a changé le monde… Distribution : de Germain Récamier Mise en scène : Camille Broquet Avec : Zuriel de Peslouan, Régis Lionti Musique : Les Beatles

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT 75011

Et si John Lennon et Paul McCartney, les deux légendes des Beatles s’étaient enfin retrouvées un matin de novembre 1980. Et si…

New-York. 27 novembre 1980. Et si Paul était venu sonner chez John ? Voici ce qu’imagine pour vous « Lennon et McCartney », la première pièce qui vous raconte les Beatles, le secret de leur succès mondial et surtout l’histoire d’une incroyable amitié qui a changé le monde…

Distribution :

de Germain Récamier

Mise en scène : Camille Broquet

Avec : Zuriel de Peslouan, Régis Lionti

Musique : Les Beatles

