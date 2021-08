Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris L’ennemi de Stephan Streker Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le samedi 25 septembre à 20:00

En avant-première _**L’ENNEMI**_ de Stephan Streker, en sa présence (2020 – Belgique/France/Luxembourg – 1h44 – VO stf.) Avec Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, Emmanuelle Bercot, Félix Maritaud, Zacharie Chasseriaud… Festival du film francophone d’Angoulême 2020, Festival du film policier Reims 2021. Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans une chambre d’hôtel en bord de mer. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le sait. Et peut-être lui non plus.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

