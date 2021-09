Saint-Trinit saint trinit Saint-Trinit, Vaucluse “L’Enluminure” dans la Chapelle “Saint Roch” saint trinit Saint-Trinit Catégories d’évènement: Saint-Trinit

“L’Enluminure” en la Chapelle Saint Roch. —————————————– ### Brigitte CHAMBON, Enlumineur de France, se propose pour vous faire découvrir cet Art Sacré du Moyen-Age en la Chapelle Saint Roch du 17e siècles. Les 18 & 19 septembre de 10h00 à 18h00. ### Le mot « enluminure » vient du latin «illuminare » qui signifie < >. ### Cet Art Sacré du Moyen-Age désigne à la fois l’art de décorer les manuscrits et le décor lui même. ### Depuis le Moyen-Age, l’histoire du livre est indissociable de celle de notre civilisation occidentale. ### L’écrit apparait alors comme un élément indispensable pour la transmission de la culture. “L’Enluminure” en la Chapelle Saint Roch. saint trinit 84390 Saint Trinit Saint-Trinit Vaucluse

