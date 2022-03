L’Enlèvement au Sérail Aix-en-Provence, 25 avril 2022, Aix-en-Provence.

L’Enlèvement au Sérail Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-04-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-25 15:30:00 15:30:00 Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

5 5 L’Enlèvement, Un chef-d’œuvre du jeune Mozart…

– Que dites-vous ? Sottises ! De toute manière Mozart est éternellement jeune, n’est ce pas?

– Certainement, mon cher Critique, vous avez absolument raison, mais dans le cas de L’Enlèvement…

– Il n’a pas de «cas de L’Enlèvement» ! Toutes les œuvres de Mozart sont des chefs-d’œuvre absolus. Vous, Conférencier autoproclamé, qu’avez-vous à dire à ce propos ?

Je parie que vous n’avez rien d’intéressant à m’apprendre sur ce sujet.

– Attendez, cher confrère, mon sévère Critique. Amusons-nous un peu, comme Mozart avec cette excellente idée du Singspiel en langue allemande, avec les « turqueries » à la mode !

Hâtons-nous, comme lui, animé par sa promesse de mariage et amoureux de sa propre Constance, « la pauvre fille mortellement martyrisée » comme Wolfgang la décrit lui-même à son père. Nous sommes en 1782. Quelle volonté farouche de liberté dans L’Enlèvement au Sérail ! Quel jeu de couples, l’ironie et la vivacité dramaturgique déjà et cette beauté mélodique inouïe dont Mozart emplit cet ouvrage…

C’est du champagne, mon cher !

– Assez, mon volubile Conférencier… Prouvez le moi !

L’opéra raconte la tentative par le noble Belmonte d’enlever sa fiancée Konstanze, retenue prisonnière dans le palais du pacha turc Selim. Conférence préparatoire à l’Opéra de Marseille animée par Elena Dolgouchine, Musicologue et conférencière

amisdufestivaldaix@gmail.com +33 6 08 88 23 62 https://amisdufestival-aix.org/

L’Enlèvement, Un chef-d’œuvre du jeune Mozart…

– Que dites-vous ? Sottises ! De toute manière Mozart est éternellement jeune, n’est ce pas?

– Certainement, mon cher Critique, vous avez absolument raison, mais dans le cas de L’Enlèvement…

– Il n’a pas de «cas de L’Enlèvement» ! Toutes les œuvres de Mozart sont des chefs-d’œuvre absolus. Vous, Conférencier autoproclamé, qu’avez-vous à dire à ce propos ?

Je parie que vous n’avez rien d’intéressant à m’apprendre sur ce sujet.

– Attendez, cher confrère, mon sévère Critique. Amusons-nous un peu, comme Mozart avec cette excellente idée du Singspiel en langue allemande, avec les « turqueries » à la mode !

Hâtons-nous, comme lui, animé par sa promesse de mariage et amoureux de sa propre Constance, « la pauvre fille mortellement martyrisée » comme Wolfgang la décrit lui-même à son père. Nous sommes en 1782. Quelle volonté farouche de liberté dans L’Enlèvement au Sérail ! Quel jeu de couples, l’ironie et la vivacité dramaturgique déjà et cette beauté mélodique inouïe dont Mozart emplit cet ouvrage…

C’est du champagne, mon cher !

– Assez, mon volubile Conférencier… Prouvez le moi !

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-17 par