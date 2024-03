L’enjeu écologique et social des politiques européennes 2/2 Bernard Tabuteau Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement, lundi 25 mars 2024.

Les crises, sanitaire et économique, puis le conflit ukrainien ont conduit les Etats de l’Union Européenne (UE) à renoncer aux politiques restrictives de la décennie 2010. Un tournant dans les politiques économiques a été initié comme en témoignent, entre autres, le plan de relance de juillet 2020, la fixation d’objectifs écologiques et énergétiques ambitieux…Ce tournant reste à confirmer et approfondir si on veut répondre aux enjeux écologiques, sociaux, industriels auxquels sont confrontés les Etats de l’UE. Une impulsion politique coordonnée est donc nécessaire. Est-elle possible ? A quelles conditions ?



Bernard Tabuteau, docteur en économie, administrateur INSEE. Chercheur en sciences sociales, ancien secrétaire général du CEREQ, a enseigné à l’Université d’Aix-Marseille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 19:00:00

fin : 2024-03-25 21:00:00

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

