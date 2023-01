L’enjeu des matériaux stratégiques dans la transition énergétique Médiathèque Violette Leduc, 4 mars 2023, Paris.

Le samedi 04 mars 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

De nombreux métaux, souvent rares ou critiques, sont nécessaires pour la fabrication des technologies permettant la transition énergétique. De quels matériaux s’agit-il ? Où sont-ils extraits ? Quels problèmes soulèvent-ils ? Les technologies qui les utilisent sont-elles si « vertes » ?

Une conférence de l’historien Matthieu Anquez, spécialiste des questions géopolitiques et de prospective stratégique, suivie d’un échange avec le public.

La volonté politique de lutter contre le changement climatique, confortée par une forte attente sociale et médiatique, impose d’opérer progressivement un changement dans les modes de production et de consommation d’énergie, en passant d’une économie carbonée à une économie décarbonée. Cela implique notamment de réduire la consommation d’hydrocarbures, en faveur des énergies renouvelables qui n’émettent pas de CO2, ou encore la généralisation des véhicules électriques qui ne rejettent pas de particules fines. Mais comment ces technologies sont-elles produites ? Que nécessitent-elles pour fonctionner ? En fait, de nombreux métaux, souvent rares ou critiques, sont nécessaires pour la fabrication des technologies permettant la transition énergétique. De quels matériaux s’agit-il ? Où sont-ils extraits ? Quels problèmes soulèvent-ils ? Les technologies qui les utilisent sont-elles si « vertes » ?

Matthieu Anquez. Historien, diplômé en sciences politiques (IEP de Paris), Matthieu Anquez est un spécialiste des questions géopolitiques et stratégiques. Analyste des crises internationales, il a travaillé de 2006 à 2019 à la Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique (CEIS). Aujourd’hui président de ARES Stratégie, entreprise spécialisée dans les études géopolitiques et de défense, l’influence, l’analyse prospective, l’accompagnement d’entreprise et la formation. Il est notamment l’auteur de « La Stratégie de l’Iran » (Tempora, 2008), et intervient régulièrement sur France 24 et France Info, et tout particulièrement sur l’actualité au Moyen-Orient.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Raimond Spekking CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) excavatrice à godets no. 258 dans la mine de charbon Garzweiler II, à l’est de Dotzenrath